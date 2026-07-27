Украина ударила по нефтяным объектам РФ в 1300 км от границы

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации - по его словам, Путин планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.

Напомним,Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму.

Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.