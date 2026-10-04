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Україна вдарила по 11 регіонах Росії сотнями дронів

21:36 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У Росії знову гриміли вибухи (росЗМІ)

Протягом 4 жовтня Сили оборони України здійснювали нову масовану атаку на різні області країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві визнали, що протягом поточної доби російська протиповітряна оборона намагалася відбити масштабний повітряний напад ЗСУ.

МО РФ традиційно не розкриває, яку кількість дронів Україна зстосувала під час нової атаки.

Попри це, зі звіту зрозуміло, що йдеться про понад 300 одиниць БпЛА.

Як стверджують росіяни, вони відбивали новий повітряний напад ЗСУ у період із 08:00 до 20:00 за московським часом.

Міноборони РФ заявило, що їхня ППО нібито змогла перехопити та знищити 280 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цього разу росіяни намагалися збивати дрони ЗСУ над територіями:

  • Курської,
  • Бєлгородської,
  • Смоленської,
  • Брянської,
  • Калузької,
  • Тульської,
  • Орловської,
  • Ростовської областей;
  • Московського регіону;
  • Краснодарського краю;
  • окупованого Криму;
  • акваторіями Чорного та Азовського морів.
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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниПожежаАтака дронів