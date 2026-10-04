Мінус Су-35 та Су-34. СБУ розгромила авіацію РФ за 500 км від фронту

СБУ атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Республіці Адигея, уразивши два винищувачі та склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У відомстві наголошують, що кожен удар по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі України матиме дзеркальну відповідь.

У Службі безпеки України зазначають, що системно нищать військову інфраструктуру та авіацію на території РФ, аби знизити бойовий потенціал ворога.

Обидва бойові літаки є основними носіями керованих авіаційних бомб (КАБів), які російська армія щоденно застосовує для обстрілів українських передових позицій та прифронтових міст.

За даними спецслужби, на території об’єкта вдалося уразити багатоцільовий винищувач Су-35 (орієнтовна експортна вартість становить $100 млн), винищувач-бомбардувальник Су-34 (орієнтовна експортна вартість сягає $50 млн) та склад із авіаційним озброєнням та боєприпасами.

У ніч проти середи дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ завдали удару по військово-повітряній базі РФ, розташованій приблизно за 500 км від лінії фронту.

Нагадаємо, що раніше у Службі безпеки України звернулися до громадян із проханням дотримуватися заходів безпеки та наголосили, що не можна знімати й поширювати прильоти та роботу сил протиповітряної оборони.

У відомстві підкреслили, що фіксація наслідків ворожих ударів може допомагати окупантам коригувати наступні атаки.

Заклики спецслужб лунають на тлі посилення ворожих атак на українську столицю.

Зокрема, як раніше зазначав президент Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін прагне змусити українців покинути Київ та віддав наказ наростити удари по місту.