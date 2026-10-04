Украина ударила по 11 регионах России сотнями дронов

Во вражеском оборонном ведомстве признали, что в течение суток российская противовоздушная оборона пыталась отразить масштабное воздушное нападение ВСУ.

МО РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов Украина применила во время новой атаки.

Несмотря на это, из отчета ясно, что речь идет о более чем 300 единицах БпЛА.

Как утверждают россияне, они отражали новое воздушное нападение ВСУ в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Минобороны РФ заявило, что их ПВО якобы смогла перехватить и уничтожить 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На этот раз россияне пытались сбивать дроны ВСУ над территориями: