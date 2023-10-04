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Україна "в суху" програла надважливий матч відбору на Олімпіаду

Збірна України з волейболу (фото: facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Дмитро Войналович

Збірна України з волейболу у надважливому матчі в рамках чоловічої кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 програла Італії - збірній, яка є діючим чемпіоном світу та віце-чемпіоном Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матча.

Як пройшов матч Україна - Італія

"Синьо-жовті" наздоганяли свого суперника впродовж більшої частини стартового сету. Відновити паритет нашим хлопцям вдалося лише за рахунку 22:22. Але за перемогу в партії зачепитися все одно не вдалося - італійська збірна перемогла 25:23.

У другому сеті італійці не віддавали ініціативу. Як наслідок - підопічні Де Джорджі закрили партію з рахунком 25:16 на власну користь.

У вирішальній партії італійці почали нарощувати перевагу на екваторі сету. На матчболи суперник України виходив уже за рахунку 24:16.

Кінцевий результат поєдинку - 3:0 на користь Італії.

 

Що далі

Після цієї поразки Україна опустилася на шосте місце в таблиці пулу А. 

Зараз турнірна таблиця виглядає наступним чином:

  1. Італія - 9 очок 
  2. Німеччина - 6 очок
  3. Куба - 6 очок
  4. Бразилія - 5 очок 
  5. Іран - 3 очки 
  6. Україна - 3 очки 
  7. Чехія - 1 очко
  8. Катар - 0 очок 

Наступний поєдинок наша збірна проведе у четвер, 5 жовтня, проти Бразилії.

6 жовтня українців чекає двобій з катарськими волейболістами.

А найближчими вихідними наші хлопці зіграють з чехами (7 жовтня) та німцями (8 жовтня).

Зауважимо, що до фінального олімпійського турніру виходять команди з першого-другого місць.

Нагадаємо, у попередньому матчі кваліфікації на ОІ збірна України ефектно виграла у Ірану.

Однак перед цим, у стартовому поєдинку, поступилася волейболістам з Куби.

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Волейбол