Яскраве відео, як Україна громила Іран у відборі на Олімпіаду

Чоловіча збірна України з волейболу у відбірковому турнірі за вихід на Олімпійські ігри 2024 розгромила Іран.

РБК-Україна пропонує подивитися вам яскраві моменти поєдинку на відео від "Суспільне Спорт" і ще раз насолодитися перемогою синьо-жовтої дружини.

Як відбувався матч Україна - Іран

Поєдинок був дуже важливим не лише з точки зору перспектив у відбірковому турнірі, але й кваліфікації в цілому.

Річ у тім, що Іран перебуває на 11-му місці у світовому рейтингу (останнє прохідне за вихід на Олімпіаду за "добором"), а наша збірна - на 16-му.

Тому лише перемога залишала шанси збірній України у боротьбі за місце на ОІ за рейтингом. Тим паче, що перший матч відбору наші хлопці програли збірній Куби...

І у поєдинку з іранцями наші волейболісти не підкачали: Україна здобула розгромну перемогу 3:0, а по ходу матчу ми переважали суперника за кожним компонентом гри!

Додамо, що найбільше очок у складі України набрали Василь Тупчій (16) та Тимофій Полуян (15).

Українська збірна не лишила шансів Ірану (фото: volleyballworld.com)

Станом на 2 жовтня турнірна таблиця Олімпійської кваліфікації виглядає наступним чином:

Італія - 6 очок Німеччина - 6 очок Бразилія - 5 очок Куба - 3 очки Україна - 3 очки Чехія - 1 очко Іран - 0 очок Катар - 0 очок

Турнірна таблиця (фото: facebook.com/VolleyballWorld)

Попереду в України два важливі матчі у відборі: 3 жовтня ми граємо проти Італії, а 5 жовтня мірятимемося силами з Бразилією.