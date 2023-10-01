Волейбольна збірна України з поразки Кубі стартувала у відборі до Олімпіади

Національна команда України зазнала розгромної поразки від збірної Куби в кваліфікаційному турнірі перед Олімпійськими іграми 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, кваліфікація, чоловіки

Куба – Україна – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)

Карибці з перших хвилин протистояння захопили ініціативу. Кубинські волейболісти взялися будувати гандикап і вже до середини стартового сету відірвалися на 7 пунктів. За підсумками ж усієї партії перевага над "синьо-жовтими" склала 9 очок.

Українська команда намагалася не відставати в дебюті другого сету. Проте, максимум від підопічних Угіса Крастіньша на цьому відрізку – три пункти відставання у середині партії (12:15). Далі ж кубинці додали в активності та забезпечили собі комфортне завершення.

За сценарієм першого сету минув і останній. Карибська збірна впродовж усієї партії методично збільшувала власну перевагу. На піку кубинські волейболісти "везли" українцям 9 пунктів. Наприкінці зустрічі "синьо-жовті" змогли лише трохи скороти очковий дефіцит.

У наступному турі збірна України зустрінеться з Іраном. Матч відбудеться у ніч проти понеділка, 2 жовтня. Перси на старті змагань поступилися збірній Німеччині (1:3).