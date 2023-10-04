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Украина "в сухую" проиграла сверхважный матч отбора на Олимпиаду

Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины по волейболу в сверхважном матче в рамках мужской квалификации на Олимпийские игры 2024 года проиграла Италии - сборной, которая является действующим чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Как прошел матч Украина - Италия

"Сине-желтые" догоняли своего соперника на протяжении большей части стартового сета. Восстановить паритет нашим ребятам удалось только при счете 22:22. Но за победу в партии зацепиться все равно не удалось - итальянская сборная победила 25:23.

Во втором сете итальянцы не отдавали инициативу. Как следствие - подопечные Де Джорджи закрыли партию со счетом 25:16 в собственную пользу.

В решающей партии итальянцы начали наращивать преимущество на экваторе сета. На матчболы соперник Украины выходил уже при счете 24:16.

Конечный результат поединка - 3:0 в пользу Италии.

 

Что дальше

После этого поражения Украина опустилась на шестое место в пуле А.

Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Италия - 9 очков
  2. Германия - 6 очков
  3. Куба - 6 очков
  4. Бразилия - 5 очков
  5. Иран - 3 очка
  6. Украина - 3 очка
  7. Чехия - 1 очко
  8. Катар - 0 очков

Следующий поединок наша сборная проведет в четверг, 5 октября, против Бразилии.

6 октября украинцев ждет поединок с катарскими волейболистами.

А в ближайшие выходные наши ребята сыграют с чехами (7 октября) и немцами (8 октября).

Заметим, что в финальный олимпийский турнир выходят команды с первого-второго мест.

Напомним, в предыдущем матче квалификации на ОИ сборная Украины эффектно выиграла у Ирана.

Однако перед этим, в стартовом поединке, уступила волейболистам с Кубы.

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Волейбол