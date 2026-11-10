Україна увійде до єдиної платіжної зони євро: Рада зробила перший крок

За ухвалення законопроєкту №14327-д у першому читанні проголосували 249 народних депутатів. Документ передбачає приведення українського законодавства у відповідність до європейських вимог, необхідних для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Інтеграція до цієї системи дасть змогу українцям і підприємствам здійснювати перекази в євро між країнами-учасницями за спільними правилами. Очікується, що такі операції стануть швидшими та дешевшими завдяки зменшенню комісій.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що приєднання до SEPA має позитивно вплинути на зовнішню торгівлю, рух капіталу, інвестиції та фінансову інклюзію.

Що передбачає законопроєкт

Одним із ключових положень документа є створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

До єдиної бази вноситимуть інформацію про відкриття та закриття банківських рахунків, електронних гаманців і договорів на користування банківськими сейфами. Також у реєстрі зберігатимуть базові відомості про їхніх власників.

Передавати інформацію до бази мають Національний банк, банки, небанківські фінансові установи, платіжні сервіси та емітенти електронних грошей.

Водночас реєстр не міститиме відомостей про рух коштів, залишки на рахунках або вміст банківських сейфів. Тобто в ньому фіксуватимуть місця відкриття рахунків та оренди сейфів, а не фінансові операції громадян.

Адмініструванням реєстру займатиметься центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування фінансової політики, – Міністерство фінансів. Доступ до інформації матимуть визначені державні органи в межах процедур фінансового моніторингу.

Зокрема, за словами заступниці голови профільного парламентського комітету Ольги Василевської-Смаглюк, прямий безперешкодний доступ до реєстрів матимуть Бюро економічної безпеки, АРМА та НАЗК.

Вона наголосила, що доступ не поширюватиметься на всі правоохоронні органи, а передбачене коло користувачів відповідає мінімальним вимогам європейських директив.

Окремо в законопроєкті зазначено, що створення реєстру не передбачає обмежень або затримок під час проведення фінансових операцій фізичними особами.

Які ще зміни передбачені

Крім того, документ передбачає створення окремого реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів.

Також пропонується розширити перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу та посилити відповідальність за подання недостовірної інформації про кінцевих власників бізнесу.

Приведення українського законодавства у відповідність до європейських вимог у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму є однією з обов’язкових умов приєднання до SEPA.

Що відомо про SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – це єдиний платіжний простір, до якого входять країни Європейського Союзу та низка інших держав. Він забезпечує можливість здійснювати перекази в євро між банками країн-учасниць за спільними стандартами, швидко та з невеликими витратами.

Для бізнесу ця система дає змогу спростити фінансові розрахунки з європейськими клієнтами й партнерами, зокрема оплачувати рахунки та отримувати платежі з країн ЄС.

Зазвичай SEPA-перекази надходять протягом одного робочого дня, а комісія за їх проведення є мінімальною або взагалі відсутня.

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