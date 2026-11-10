Украина войдет в единую платежную зону евро: Рада сделала первый шаг

За принятие законопроекта №14327-д в первом чтении проголосовали 249 народных депутатов. Документ предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими требованиями, необходимыми для присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Интеграция в эту систему позволит украинцам и предприятиям осуществлять переводы в евро между странами-участницами по общим правилам. Ожидается, что такие операции станут быстрее и дешевле благодаря уменьшению комиссий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что присоединение к SEPA должно положительно повлиять на внешнюю торговлю, движение капитала, инвестиции и финансовую инклюзию.

Что предполагает законопроект

Одним из ключевых положений документа есть создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

В единую базу будут вносить информацию об открытии и закрытии банковских счетов, электронных кошельков и договоров на пользование банковскими сейфами. Также в реестре будут храниться базовые сведения об их владельцах.

Передавать информацию в базу должны Национальный банк, банки, небанковские финансовые учреждения, платежные сервисы и эмитенты электронных денег.

В то же время, реестр не будет содержать сведений о движении средств, остатках на счетах или содержании банковских сейфов. То есть, в нем будут фиксировать места открытия счетов и аренды сейфов, а не финансовые операции граждан.

Администрированием реестра будет заниматься центральный орган исполнительной власти, ответственный за формирование финансовой политики – Министерство финансов. Доступ к информации будут определены государственными органами в рамках процедур финансового мониторинга.

В частности, по словам заместителя председателя профильного парламентского комитета Ольги Василевской-Смаглюк, прямой беспрепятственный доступ в реестры будут иметь Бюро экономической безопасности, АРМА и НАПК.

Она подчеркнула, что доступ не будет распространяться на все правоохранительные органы, а предусмотренный круг пользователей отвечает минимальным требованиям европейских директив.

Отдельно в законопроекте отмечено, что создание реестра не предусматривает ограничений или задержек при проведении финансовых операций физическими лицами.

Какие еще изменения предусмотрены

Кроме того, документ предусматривает создание отдельного реестра конечных владельцев бенефициарных трастов.

Также предлагается расширить список субъектов первичного финансового мониторинга и усилить ответственность за предоставление недостоверной информации о конечных владельцах бизнеса.

Приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими требованиями в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма является одним из обязательных условий присоединения к SEPA.

Что известно о SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – это единственное платежное пространство, в которое входят страны Европейского Союза и ряд других государств. Он обеспечивает возможность перевода в евро между банками стран-участниц по общим стандартам, быстро и с небольшими затратами.

Для бизнеса эта система позволяет упростить финансовые расчеты с европейскими клиентами и партнерами, в том числе оплачивать счета и получать платежи из стран ЕС.

Обычно SEPA-переводы поступают в течение одного рабочего дня, а комиссия за их проведение минимальна или вообще отсутствует.

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