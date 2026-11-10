Рада уніфікувала законодавство для боротьби з міжнародним хабарництвом
Парламент ухвалив закон для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб. Документ наближає Україну до стандартів ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.
За закон №15056 проголосували 247 народних депутатів.
Документ уніфікує норми чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Приєднання до Конвенції відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів.
Шлях України до ОЕСР
Ще у 2022 році уряд України подав заявку на членство в ОЕСР.
Головною умовою для цього є приєднання до Конвенції та участь у Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.
23 жовтня 2025 року Робоча група ОЕСР офіційно запросила Україну долучитися до цього документа.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відновлення обов’язкового декларування для співробітників СБУ.