Україна провела успішну рятувальну операцію з евакуації громадян із території Судану. Всього було вивезено 138 людей, серед них є іноземці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.
Вказано, що операція проводилася Головним управлінням розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерством закордонних справ.
"Проведено успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму - столиці Судану", - йдеться в повідомленні.
Так, за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.
"В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей", - зазначили в ГУР.
На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту.
"Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - додають в ГУР.
Фото: Україна успішно евакуювала із Судану 138 людей, серед них іноземці (t.me/DIUkraine)
Нагадаємо, вчора в МЗС повідомляли, що посольство України в Єгипті та інші відомства вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися у Судані, де розгорнулися бойові дії.
Додамо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
Унаслідок чого загинули сотні людей. Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків.
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