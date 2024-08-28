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Україна уразила нафтобазу в Ростовській області, яка забезпечує окупантів, - джерела

Фото: ГУР та ССО ударили по нафтобазі у Ростовській області (скрін відео)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

ГУР МО разом з ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області неподалік міста Каменськ-Шахтинський. Цей об'єкт забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Співрозмовники видання зазначили, що даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ. 

Тим часом, як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються. 

 

Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області

ФДКУ "Комбінат "Атлас" управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ. Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи - автомобільний, залізничний і трубопровідний.

 

Нагадаємо, що Україна продовжує систематичні атаки на російські НПЗ зокрема у відповідь на удари російських військ по українській енергетиці.

Зокрема у місті Пролетарськ Ростовської області вже понад десять днів горить нафтобаза після атаки українського безпілотника.

Крім того, сьогодні в Кіровській області РФ вперше під атаку українських дронів потрапила нафтобаза. Об'єкт знаходиться у понад 1000 км від кордону з Україною. На місці виникла пожежа.

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