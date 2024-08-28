RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина поразила нефтебазу в Ростовской области, которая обеспечивает оккупантов, - источники

Фото: ГУР и ССО ударили по нефтебазе в Ростовской области (скрин видео)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

ГУР МО вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский. Этот объект снабжал нефтепродуктами оккупационную армию.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Собеседники издания отметили, что данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

Между тем, как сообщают очевидцы, в настоящее время идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.

 

Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

ФГКУ "Комбинат "Атлас" управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и резрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

 

Напомним, что Украина продолжает систематические атаки на российские НПЗ, в частности, в ответ на удары российских войск по украинской энергетике.

В частности, в городе Пролетарск Ростовской области уже больше десяти дней горит нефтебаза после атаки украинского беспилотника.

Кроме того, сегодня в Кировской области РФ впервые под атаку украинских дронов попала нефтебаза. Объект находится в более чем 1000 км от границы с Украиной. На месте возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТАГУРРостовская областьСилы специальных операций