Украина поразила нефтебазу в Ростовской области, которая обеспечивает оккупантов, - источники

Собеседники издания отметили, что данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

Между тем, как сообщают очевидцы, в настоящее время идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.

Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

ФГКУ "Комбинат "Атлас" управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и резрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.