Північна Ірландія U-21 – Україна U-21: де дивитися і прогноз на матч відбору до Євро-2025

Молодіжна збірна України на порозі виходу на чемпіонат Європи 2025 року зустрінеться з північноірландськими однолітками в рамках кваліфікаційного турніру.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч Північна Ірландія U-21 – Україна U-21 відбудеться 10 вересня в Балліміні. Поєдинок прийме стадіон "Балліміна Шоуграундс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Північна Ірландія U-21 – Україна U-21

У прямому ефірі поєдинок можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу безпосередньо в цій новині. Трансляція буде безкоштовною. Щоправда, місцеві телемовники її організацією не займалися. Найімовірніше, показ буде організовано силами Ірландської футбольної асоціації.

Прогноз букмекерів на матч Північна Ірландія U-21 – Україна U-21

Для фахівців контори Favbet однозначним фаворитом поєдинку стали "синьо-жовті". На перемогу команди Унаї Мельгоси приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,57. Імовірний успіх Ольстера натомість оцінили балом 6,10. Навіть нічия значно вірогідніша – кеф 4,05.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний підсумковий рахунок протистояння. Наприклад, бойова перемога української молодіжки (2:1) запропонована з перспективним коефіцієнтом 8,90. Цікава і ставка на перемогу Північної Ірландії U-21 у першому таймі з підсумковою поразкою з кефом 9,90.

Орієнтовні склади на матч Північна Ірландія U-21 – Україна U-21

Північна Ірландія U-21: Чарльз – Девлін, Фогарті, Доннеллі, Форбс, Стюарт – Келлі, Робінсон, Девенні – Маккірнан, Тейлор

Україна U-21: Нещерет – Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков – Очеретько, Рубчинський, Ярмолюк – Брагару, Краснопір, Волошин

"Синьо-жовті" здобули 7 перемог у семи поєдинках. У разі ще однієї збірна України U-21 відірветься від англійської молодіжки нагорі турнірної таблиці на 5 очок. Щоправда, минулого тижня молодіжна збірна Північної Ірландії примудрилася відібрати очки в "Трьох левів" (0:0). Торік у вересні команда Мельгоси зуміла дотиснути ольстерців лише в другому таймі завдяки голу Романа.