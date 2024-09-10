ua en ru
Вт, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21: где смотреть и прогноз на матч отбора к Евро-2025

Боллимина, Вторник 10 сентября 2024 15:45
UA EN RU
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21: где смотреть и прогноз на матч отбора к Евро-2025 Фото: Украинская молодежка близка к завоеванию путевки на первенство Европы (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины на пороге выхода на чемпионат Европы 2025 года встретится с североирландскими сверстниками в рамках квалификационного турнира.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 состоится 10 сентября в Баллимине. Поединок примет стадион "Баллимина Шоуграундс". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Северная Ирландия U-21 – Украина U-21

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола непосредственно в этой новости. Трансляция будет бесплатной. Правда, местные телевещатели ее организацией не занимались. Скорее всего, показ будет организован силами Ирландской футбольной ассоциации.

Прогноз букмекеров на матч Северная Ирландия U-21 – Украина U-21

Для специалистов конторы Favbet однозначным фаворитом поединка стали "сине-желтые". На победу команды Унаи Мельгосы принимают ставки со скромным коэффициентом 1,57. Вероятный же успех Ольстера оценили баллом 6,10. Даже ничья более близка – кэф 4,05.

Любители острых ощущений могут заложиться на точный итоговый счет противостояния. К примеру, боевая победа украинской молодежки (2:1) предложена с перспективным коэффициентом 8,90. Интересна и ставка на победу Северной Ирландии U-21 в первом тайме с итоговым поражением с кэфом 9,90.

Ориентировочные составы на матч Северная Ирландия U-21 – Украина U-21

Северная Ирландия U-21: Чарльз – Девлин, Фогарти, Доннелли, Форбс, Стюарт – Келли, Робинсон, Дэвенни – Маккирнан, Тейлор

Украина U-21: Нещерет – Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Ярмолюк – Брагару, Краснопир, Волошин

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21: где смотреть и прогноз на матч отбора к Евро-2025

"Сине-желтые" одержали 7 побед в семи поединках. В случае еще одной сборная Украины U-21 оторвется от английской молодежки наверху турнирной таблицы на 5 очков. Правда, на прошлой неделе молодежная сборная Северной Ирландии умудрилась отобрать очки у "Трех львов" (0:0). В сентябре прошлого года команда Мельгосы сумела дожать ольстерцев только во втором тайме благодаря голу Романа.

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Чехии в Лиге наций.

Напомним, ранее вспомнили историю противостояний Украины со сборной Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление