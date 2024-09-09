Комфортний суперник і складний друг: як збірна України проти Чехії до Ліги націй грала

Шляхи "синьо-жовтих" із чехами досі перетиналися 5 разів. Зокрема, тричі команди зіграли товариські поєдинки. Єдине ж офіційне побачення (подвійне) збірних припало на дебютний сезон Ліги націй (2018/19).

Перший спаринг Україна проти збірної Чехії провела у вересні 2011 року. Підопічні Олега Блохіна готувалися до Євро-2012 на рідній землі через цілу плетеницю контрольних матчів. Перед поєдинком проти чехів "синьо-жовті" мали серію з трьох поразок поспіль. Перервати її не просто не вдалося. Українці фактично основним складом "влетіли" Чехії 0:4 із дублем Кадлєца та голами Резека з Коларжем. Ярмоленко відіграв у тій зустрічі 86 хвилин.

Новий товариський матч відбувся рік по тому – в рамках підготовки до кваліфікації перед ЧС-2014. Спаринг прийняв Львів, а завершився контрольний поєдинок нульовою нічиєю. Ярмоленко відіграв за національну команду другий тайм, а Степаненко просидів 90+ хвилин на лаві запасних.

Реванш довелося відкласти на багато років. Аж у вересні 2018-го українці зустрілися з чеськими футболістами на старті нового турніру від УЄФА – Ліги націй. З часу останньої зустрічі Андрій Шевченко встиг завершити кар'єру та одягнув тренувальний костюм. Він і привів "синьо-жовтих" до вольової перемоги в Угерске-Градіште.

"Локомотив" оформив швидкий гол. На 4-й хвилині Шик увірвався в штрафний з лівого флангу та потужним пострілом у ближній верхній кут залишив поза справами Пятова. Збірна України відповіла голами під завісу першого та другого таймів. Спершу Коноплянка в межах штрафного хитнув оборонця і низом пробив у кут. А на останній хвилині Зінченко скористався неузгодженістю голкіпера та оборони.

Другий матч двоколового турніру команди провели через 1,5 місяці в Харкові. Долю цього поєдинку вирішив один забитий м'яч. Маліновський перед перервою розрядив гармату метрів із 20-ти. Після двох перемог над чехами та мінімальною перемогою над словаками українська збірна дозволила собі програти тим же "соколам" у фінальному турі та піднялася в Дивізіон A на другий сезон Ліги націй.

Нарешті восени 2021-го збірні зіграли третій спаринг. Обидві національні команди вийшли в експериментальних складах. Наприклад, у старті "синьо-жовтих" з'явилися воротар Бойко, оборонці Качараба, Сирота, Корнієнко, півзахисник Макаренко, а з лави запасних потім з'явилися хавбеки Булеца і Кочергін. Відкрив рахунок Корнієнко вчасним підключенням до атаки, а фінальний рахунок встановив форвард чехів Видра.

Отже, наразі перевага в очному протистоянні на боці збірної України (+2, =2, -1). Більше того, в поєдинках із турнірним значенням "синьо-жовті" не втрачали очки (дві перемоги з двох). Щоправда, найупевненішу за рахунком перемогу (4:0) організувала саме Чехія.

У другому турі Ліги націй 2024/25 збірні зустрінуться вшосте. І українська збірна, і національна команда Чехії зазнали несподіваних поразок. Для збереження шансів на боротьбу за путівку в Дивізіон A. Матч 10 вересня на празькому стадіоні "Еден" наразі буде найважливішим в історії протистоянь.