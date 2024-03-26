Україна U-19 з розгромом Швейцарії вийшла на чемпіонат Європи

Євро-2024 U-19, кваліфікація, група 7

Україна U-19 – Швейцарія U-19 – 3:0

Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

Після безгольового першого тайму "синьо-жовті" взяли до справи після перерви. Відкрити рахунок підопічні Дмитра Михайленка зуміли на 63-й хвилині. Це Синчук лівою потужно пробив у дальню дев'ятку з меж штрафного майданчика.

Далі настав зоряний час головного бомбардира команди – форварда київського "Динамо" Пономаренка. Спершу він підстеріг помилку голкіпера на виході та відправив м'яч у сітку. А згодом нападник головою замкнув навіс Михавка зі стандарту.

Третя перемога поспіль дозволила збірній України U-19 виграти міні-турнір за путівку на Євро-2024. Турнір відбудеться 15-28 липня у Північній Ірландії. П'ять найкращих команд прийдешнього форуму оформлять путівки на ЧС-2025 серед 20-річних.

Україна U-19 вшосте гратиме на чемпіонатах Європи. Найкращим досягненням "синьо-жовтих" залишається тріумф на Євро-2009. Тоді з командою працював Юрій Калітвінцев, а головними зірками збірної були Кривцов, Гармаш, Рибалка та інші.