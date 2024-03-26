Україна – Ісландія: анонс матчу плей-офф за місце на Євро-2024

Національна команда України в плей-офф Ліги націй позмагається зі збірною Ісландії за одну з трьох останніх путівок на чемпіонат Європи 2024 року.

Україна – Ісландія

26 березня, 21:45, Вроцлав, "Тарчинські Арена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" впритул наблизилися до завоювання місця на Євро-2024. Підопічним Сергія Реброва залишилося здолати одного суперника, щоб спокійно бронювати квитки до Німеччини. Щоправда, в тому ж становищі опинилася ісландська збірна. Отже, переможець прийдешньої зустрічі отримає все.

Україні знову дісталася роль фаворита. У півфіналі міні-турніру проти Боснії і Герцеговини команді Реброва не без труднощів вдалося підтвердити такий статус. Вирішальним став перехід на гру з двома форвардами, але очікувати на подібну зміну формації з перших хвилин – наївно.

Малоймовірні й кадрові зміни. З перших хвилин проти збірної Ісландії мають вийти ті ж хлопці, які розпочинали поєдинок проти боснійців. Корективи можливі з медичних мотивів. Якщо Циганков оговтався від ушкодження, то претендуватиме мінімум на вихід із лави запасних. Тим часом фізичні кондиції Зінченка викликають трохи сумнівів щодо другої поспіль появи в старті.

Ісландія слабко виглядала у кваліфікації, набравши всього 10 очок за десять турів. Утім, у плей-офф острів'яни несподівано впевнено розбили Ізраїль (4:1). Команда Оге Гарейде пропустила в середині першого тайму, але що до перерви забила двічі. Героєм ісландців став нападник "Дженоа" Гудмундссон. Одноклубник Маліновського оформив хет-трик і додав кілька мільйонів до цінника для італійських грандів.

"Це міцна команда з дуже якісними гравцями. Ми розуміємо, наскільки це сильний опонент. Але я вірю у своїх футболістів. Ми маємо використати наші найкращі якості", – дипломатично оцінив рівень збірної Ісландії Ребров.

Орієнтовні склади на матч Україна – Ісландія

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Ісландія: Вальдімарссон – Палссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон – Торстейнссон, Гаральдссон, Траустасон, Сігурдссон – Оскарссон, Гудмундссон

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Збірна України впритул підійшла до четвертого поспіль виступу на чемпіонатах Європи. Остаточне перетворення національної команди в стабільного учасника подібних форумів зобов'язує без проблем проходити плей-офф кваліфікації. Тим більше, коли суперник втратив шарм недавнього минулого. "Синьо-жовті" докладуть всіх зусиль, щоб уникнути нервозності попереднього поєдинку. Тож доля зустрічі цілком може бути вирішена ще до фінальної третини основного часу.