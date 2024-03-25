Ребров підкорив Рейк'явік, екс-арештант на ЧС-2018 не пустив: як Україна з Ісландією грала

Національна команда України у фіналі плей-офф Ліги націй позмагається зі збірною Ісландії за останню путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Наприкінці 90-х вітчизняна футбольна громадськість сприймала збірну Ісландії європейським аутсайдером. Не дивно, що після жеребкування кваліфікації до Євро-2000 такі експерти ледь не автоматично записали в актив України +6 очок. Та не так сталося, як гадалося.

Ствердження ісландської команди міцним горішком відбулося в Києві навесні 1999 року. Острів'яни під керівництвом Гудйона Тордарсона витримали тайм проти підопічних Йожефа Сабо з дуетом світового рівня Шевченко-Ребров на вістрі атаки. Довелося після перерви іти вперед Ващуку – підключення оборонця закінчилося голом на 59-й хвилині. Однак, за якихось сім хвилин ісландці відігралися зусиллями Ларуса Сігурдссона. Із "одиничками" на табло НСК "Олімпійський" збірні й завершили.

Нелегко "синьо-жовтим" було і в Рейк'явіку. Важкий матч на атлантичному острові цілком міг завершитися нічиєю. Рівна гра в першій половині змусила збірну України діяти нестандартно. Під завісу тайму Шевченко взяв ініціативу на себе, накрутив кількох оборонців і змусив сфолити на собі в межах штрафного майданчика – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Ребров і традиційно впевнено реалізував пенальті. Переможний рахунок вдалося втримати, але втрачені вдома два очки дозволили б уникнути злощасного плей-офф зі Словенією...

Нового побачення команд довелося чекати довгих 17 років. За цей час прогресу досягли і Україна, і Ісландія. Наприклад, на Євро-2016 острів'яни дійшли до чвертьфіналу, вибивши на шляху до вісімки найкращих на континенті вічного фаворита Англію.

Якраз після тріумфального чемпіонату ісландська збірна приїхала в Київ на старт відбору до ЧС-2018. Підтвердили новий статус гості вже в дебюті, коли Фіннбогасон із другої спроби переграв Пятова. "Синьо-жовті" зуміли відповісти під завісу першого тайму. Це Ярмоленко класно розібрався на добиванні після сейву голкіпера. Більше команди не забивали.

Рівно через рік збірні зустрілися в столиці Ісландії. Турнірне становище змушувало підопічних Андрія Шевченка грати на перемогу. Та підібрати ключі до володінь Халльдоурссона вони так і не зуміли. Зате острів'яни після перерви двічі забили "синьо-жовтим".

Дубль оформив безапеляційний лідер тієї команди Гілфі Сігурдссон, який у липні 2021-го поховав свою клубну кар'єру затриманням у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх. Щоправда, провину його так і не довели, справу закрили, але осад залишився. Кваліфікація ж до Мундіалю завершилася прогнозовано – Ісландія виграла групу та поїхала до Росії, а збірна України фінішувала третьою і дивилася чемпіонат світу по ТБ.

Отже, баланс зустрічей між національними командами фактично рівний. Українці та ісландці відсвяткували по перемозі, а ще два поєдинки звели внічию. Різниця забитих і пропущених м'ячів не на користь "синьо-жовтих" – 3:4. Утім, прийдешній матч, що буде наразі найважливішим в історії протистоянь, стане чудовою нагодою для Сергія Реброва та компанії відкорегувати статистику.