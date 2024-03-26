Украина U-19 с разгромом Швейцарии вышла на чемпионат Европы

Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7

Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0

Голы: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

После безголевого первого тайма "сине-желтые" взяли в дело после перерыва. Открыть счет подопечные Дмитрия Михайленко сумели на 63-й минуте. Это Синчук левой мощно пробил в дальнюю девятку из пределов штрафной.

Дальше наступило звездное время главного бомбардира команды - форварда киевского "Динамо" Пономаренко. Сначала он подстерегал ошибку голкипера на выходе и отправил мяч в сетку. А затем нападающий головой замкнул навес Михавка из стандарта.

Третья победа подряд позволила сборной Украины U-19 выиграть мини-турнир за путевку на Евро-2024. Турнир пройдет 15-28 июля в Северной Ирландии. Пять лучших команд грядущего форума оформят путевки на ЧМ-2025 среди 20-летних.

Украина U-19 в шестой раз будет играть на чемпионатах Европы. Лучшим достижением "сине-желтых" остается триумф на Евро-2009. Тогда с командой работал Юрий Калитвинцев, а главными звездами сборной были Кривцов, Гармаш, Рыбалка и другие.