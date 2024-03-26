Украина U-19 с разгромом Швейцарии вышла на чемпионат Европы

Юношеская сборная Украины уверенно одолела сборную Швейцарии U-19 и выиграла элит-раунд квалификации к Евро-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7
Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0
Голы: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78
После безголевого первого тайма "сине-желтые" взяли в дело после перерыва. Открыть счет подопечные Дмитрия Михайленко сумели на 63-й минуте. Это Синчук левой мощно пробил в дальнюю девятку из пределов штрафной.
Дальше наступило звездное время главного бомбардира команды - форварда киевского "Динамо" Пономаренко. Сначала он подстерегал ошибку голкипера на выходе и отправил мяч в сетку. А затем нападающий головой замкнул навес Михавка из стандарта.
Третья победа подряд позволила сборной Украины U-19 выиграть мини-турнир за путевку на Евро-2024. Турнир пройдет 15-28 июля в Северной Ирландии. Пять лучших команд грядущего форума оформят путевки на ЧМ-2025 среди 20-летних.
Украина U-19 в шестой раз будет играть на чемпионатах Европы. Лучшим достижением "сине-желтых" остается триумф на Евро-2009. Тогда с командой работал Юрий Калитвинцев, а главными звездами сборной были Кривцов, Гармаш, Рыбалка и другие.
К слову, утром подготовили анонс поединка сборной Украины против Исландии в плей-офф за место на Евро-2024.
Напомним, накануне напомнили историю противостояний сборной Украины с Исландией на международной арене.
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