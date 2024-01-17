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Україна цієї ночі застосувала саморобну ППО, Камишін поділився результами

Фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі українські захисники успішно застосували саморобну протиповітряну оборону. Знищили "Шахед" на відстані 9 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Мінстратегпрому Олександра Камишіна під час брифінгу в Давосі.

Як відзначив Камишін, повна розробка власної системи протиповітряної оборони потребуватиме років, у зв'язку з чим Україна вирішила зробити саморобну ППО. Наприклад, взяли радянські компоненти й застосували до них західні ракети, або ж навпаки. 

"Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішна (одна з систем ППО, - ред.). Ми за 9 кілометрів збили "Шахед" й це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 таких проєктів у цьому портфелі й дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви", - розповів голова Мінстратегпрому. 

Варто додати, що мова ймовірно йде про проєкт FrankenSAM, який є гібридною системою ППО. Фактично це три зенітні-ракетні комплекси: 

  • радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow;
  • ракети "повітря - повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС;
  • ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

Ще в жовтні 2023 року в Пентагоні стверджували про успішні випробування цієї системи.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

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