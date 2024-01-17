Украина этой ночью применила самодельную ПВО, Камышин поделился результатами

Этой ночью украинские защитники успешно применили самодельную противовоздушную оборону. Уничтожили "Шахед" на расстоянии 9 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минстратегпрома Александра Камышина во время брифинга в Давосе.
Как отметил Камышин, полная разработка собственной системы противовоздушной обороны займет годы, в связи с чем Украина решила сделать самодельную ПВО. Например, взяли советские компоненты и применили к ним западные ракеты, или же наоборот.
"Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешная (одна из систем ПВО, - ред.). Мы за 9 километров сбили "Шахед" и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - рассказал глава Минстратегпрома.
Стоит добавить, что речь вероятно идет о проекте FrankenSAM, который является гибридной системой ПВО. Фактически это три зенитные-ракетные комплексы:
Еще в октябре 2023 года в Пентагоне утверждали об успешных испытаниях этой системы.
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.
Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".
Как рассказал Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза
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