Україна це найкраща гарантія безпеки проти Росії, - Стубб

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання Bild.
Під час бесіди Стубб підкреслив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в цій війні.
"У військовому, політичному та фінансовому плані. Україна має перевагу, і вона виграє цю війну... Якщо ви живете, якщо залишитеся незалежними, якщо залишитеся суверенною державою - тоді це перемога", - заявив президент Фінляндії.
Також фінський лідер дав зрозуміти, що для нього питання підтримки України - це також інвестиція у власну безпеку.
*Ми повинні розуміти, ви в Німеччині і ми у Фінляндії, що Україна - найкраща гарантія безпеки, яка у нас є проти Росії. Якщо Україна програє, програємо і ми", - резюмував Стубб.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент Фінляндії заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він пояснює це тим, що має розвіддані, а також фактори, що стримують Москву.
Також він заявив, що Росія не застосує ядерну зброю. Стубб розповів, що у цьому питанні його запевнив Китай.
Окрім цього, фінський лідер вважає, що Європі потрібно відновити діалог з Росією. Він пояснив, що через мовчання у Росії можуть бути ілюзії про нові загрози, яких насправді немає.