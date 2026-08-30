В Китаї запевнили, що ніколи не дадуть Путіну застосувати ядерну зброю, - Стубб

Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України. Максимум, як Кремль зможе посилити війну, це мобілізація, яку очікують восени.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За словами фінського президента, він мав розмову з високопоставленим чиновником Китаю, який запевнив, що Пекін не допустить ядерного наступу РФ.

"Цього літа мене відвідував міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він сказав: "Ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося". І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування", – зазначив Стубб.

ВІн також підкреслив, що бажання Москви - щоб Європа боялась їхньої загрози і обговорювала це.

"Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали: чи буде Росія посилювати ескалацію? Чи застосує Росія ядерну зброю? Чи нападе Росія на НАТО та Європу?" – сказав президент.

Ще Стубб додав - насправді Росія може посилити війну лише одним способом.

"Наразі можливості Росії для ескалації досить обмежені. Єдине, чим Росія ще може посилити ескалацію, – це мобілізація. І мобілізація, на мою думку, мала б внутрішньополітичні наслідки для Росії", – заявив політик.