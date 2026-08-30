ua en ru
Нд, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Європі потрібно відновити діалог із Росією, - Стубб

03:10 30.08.2026 Нд
2 хв
Що сказав Стубб про необхідність контакту з Москвою?
aimg Едуард Ткач
Європі потрібно відновити діалог із Росією, - Стубб Фото: Олександр Стубб (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що незважаючи на гібридні атаки Росії, Європі потрібно шукати контакт із Кремлем та вести діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bild.

"Я думаю, що хтось у Європі повинен відновити діалог з Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам необхідно розмовляти один з одним на політичному рівні", - сказав він.

Стубб додав, що головне занепокоєння у мовчанні полягає в тому, що в Москві "виникають ілюзії" щодо того, що відбувається в Європі. Тобто в РФ можуть передбачити виникнення нових загроз, яких насправді немає.

Також Стубб відкрито привітав несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, що відбувся цього тижня.

"Я думаю, це добре. Я справді так вважаю. Я вірю, що діалог необхідний... Я сподіваюся, що американські військові також ведуть переговори з російськими військовими", - сказав він, назвавши правильним те, що США та Росія підтримують контакт "у різних форматах".

Зазначимо, що за даними різних ЗМІ, Реткліфф під час візиту намагався відмовити Кремль від подальшої ескалації війни в Україні та переконати Москву вступити до мирних переговорів.

Що ще відомо

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що не вірить у сценарій, за якого Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він аргументував, що спирається на дані розвідки та засоби стримування.

Також Стубб сказав, що Китай давши зрозуміти, що не дозволить Росії використати ядерне оружня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Фінляндія
Новини
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні