Украина это лучшая гарантия безопасности против России, - Стубб

Во время беседы Стубб подчеркнул, что сегодня Украина находится в более выгодном положении чем когда-либо в этой войне.

"В военном, политическом и финансовом плане. Украина имеет преимущество, и она выиграет эту войну... Если вы живете, если останетесь независимыми, если останетесь суверенным государством - тогда это победа", - заявил президент Финляндии.

Также финский лидер дал понять, что для него вопрос поддержки Украины - это также инвестиция в собственную безопасность.

*Мы должны понимать, вы в Германии и мы в Финляндии, что Украина - лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть против России. Если Украина проиграет, проиграем и мы", - резюмировал Стубб.