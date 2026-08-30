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Україна це найкраща гарантія безпеки проти Росії, - Стубб

08:11 30.08.2026 Нд
2 хв
Чому для Стубба важлива підтримка України?
aimg Едуард Ткач
Україна це найкраща гарантія безпеки проти Росії, - Стубб Фото: Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання Bild.

Під час бесіди Стубб підкреслив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в цій війні.

"У військовому, політичному та фінансовому плані. Україна має перевагу, і вона виграє цю війну... Якщо ви живете, якщо залишитеся незалежними, якщо залишитеся суверенною державою - тоді це перемога", - заявив президент Фінляндії.

Також фінський лідер дав зрозуміти, що для нього питання підтримки України - це також інвестиція у власну безпеку.

*Ми повинні розуміти, ви в Німеччині і ми у Фінляндії, що Україна - найкраща гарантія безпеки, яка у нас є проти Росії. Якщо Україна програє, програємо і ми", - резюмував Стубб.

Що ще сказав Стубб

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент Фінляндії заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він пояснює це тим, що має розвіддані, а також фактори, що стримують Москву.

Також він заявив, що Росія не застосує ядерну зброю. Стубб розповів, що у цьому питанні його запевнив Китай.

Окрім цього, фінський лідер вважає, що Європі потрібно відновити діалог з Росією. Він пояснив, що через мовчання у Росії можуть бути ілюзії про нові загрози, яких насправді немає.

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