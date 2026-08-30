Україна це найкраща гарантія безпеки проти Росії, - Стубб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання Bild .

Під час бесіди Стубб підкреслив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в цій війні.

"У військовому, політичному та фінансовому плані. Україна має перевагу, і вона виграє цю війну... Якщо ви живете, якщо залишитеся незалежними, якщо залишитеся суверенною державою - тоді це перемога", - заявив президент Фінляндії.

Також фінський лідер дав зрозуміти, що для нього питання підтримки України - це також інвестиція у власну безпеку.

*Ми повинні розуміти, ви в Німеччині і ми у Фінляндії, що Україна - найкраща гарантія безпеки, яка у нас є проти Росії. Якщо Україна програє, програємо і ми", - резюмував Стубб.