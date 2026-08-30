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Украина это лучшая гарантия безопасности против России, - Стубб

08:11 30.08.2026 Вс
2 мин
Почему для Стубба важна поддержка Украины?
aimg Эдуард Ткач
Украина это лучшая гарантия безопасности против России, - Стубб Фото: Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина является лучшей гарантией безопасности, которая есть у Европы против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания Bild.

Во время беседы Стубб подчеркнул, что сегодня Украина находится в более выгодном положении чем когда-либо в этой войне.

"В военном, политическом и финансовом плане. Украина имеет преимущество, и она выиграет эту войну... Если вы живете, если останетесь независимыми, если останетесь суверенным государством - тогда это победа", - заявил президент Финляндии.

Также финский лидер дал понять, что для него вопрос поддержки Украины - это также инвестиция в собственную безопасность.

*Мы должны понимать, вы в Германии и мы в Финляндии, что Украина - лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть против России. Если Украина проиграет, проиграем и мы", - резюмировал Стубб.

Что еще сказал Стубб

Напомним, в этом же интервью президент Финляндии заявил, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он объясняет это тем, что имеет разведданные, а также сдерживающие Москву факторы.

Также он заявил, что Россия не применит ядерное оружие. Стубб рассказал, что в этом вопросе его заверил Китай.

Помимо этого, финский лидер считает, что Европе нужно возобновить диалог с Россией. Он пояснил, что из-за молчания у России могут быть иллюзии о новых угрозах, которых на самом деле нет.

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