Украина это лучшая гарантия безопасности против России, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина является лучшей гарантией безопасности, которая есть у Европы против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания Bild.
Во время беседы Стубб подчеркнул, что сегодня Украина находится в более выгодном положении чем когда-либо в этой войне.
"В военном, политическом и финансовом плане. Украина имеет преимущество, и она выиграет эту войну... Если вы живете, если останетесь независимыми, если останетесь суверенным государством - тогда это победа", - заявил президент Финляндии.
Также финский лидер дал понять, что для него вопрос поддержки Украины - это также инвестиция в собственную безопасность.
*Мы должны понимать, вы в Германии и мы в Финляндии, что Украина - лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть против России. Если Украина проиграет, проиграем и мы", - резюмировал Стубб.
Что еще сказал Стубб
Напомним, в этом же интервью президент Финляндии заявил, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он объясняет это тем, что имеет разведданные, а также сдерживающие Москву факторы.
Также он заявил, что Россия не применит ядерное оружие. Стубб рассказал, что в этом вопросе его заверил Китай.
Помимо этого, финский лидер считает, что Европе нужно возобновить диалог с Россией. Он пояснил, что из-за молчания у России могут быть иллюзии о новых угрозах, которых на самом деле нет.