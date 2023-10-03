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Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном, очікуючи на можливі обстріли, - The Economist

Фото: Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном, очікуючи на можливі обстріли (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна виробить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, щоб замінити ті, що було знищені внаслідок російських обстрілів минулої зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

 Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні", - йдеться в матеріалі.

При цьому повідомляється, що українські інженери з

До того ж, після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна знову підключити у разі потреби.

 

Галущенко зауважив, що тепер Україна має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками. Але росіяни також могли винести уроки з їхнього досвіду "нездатності зруйнувати систему". Він підкреслив, що Україні потрібно більше систем ППО.

І хоча три діючі атомні станції, які перебувають під українським контролем, не зазнали прямого нападу, окупація Росією Запорізької АЕС призвела до падіння потужності атомних електростанцій на 44%.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

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