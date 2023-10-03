Украина держит запасы трансформаторов за границей, ожидая возможных обстрелов, - The Economist

Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор до тех пор, пока они не будут нужны", - говорится в материале.

При этом сообщается, что украинские инженеры

К тому же, после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Галущенко отметил, что теперь у Украины большой опыт того, как справляться с крупномасштабными атаками. Но россияне также могли извлечь уроки из их опыта "неспособности разрушить систему". Он подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.

И хотя три действующих атомных станции, которые находятся под украинским контролем, не подверглись прямому нападению, оккупация Россией Запорожской АЭС привела к падению мощности атомных электростанций на 44%.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, поэтому украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.