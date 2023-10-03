RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина держит запасы трансформаторов за границей, ожидая возможных обстрелов, - The Economist

Фото: Украина держит запасы трансформаторов за границей, ожидая возможных обстрелов (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина произведет или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, чтобы заменить те, что были уничтожены в результате российских обстрелов прошлой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор до тех пор, пока они не будут нужны", - говорится в материале.

При этом сообщается, что украинские инженеры

К тому же, после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Галущенко отметил, что теперь у Украины большой опыт того, как справляться с крупномасштабными атаками. Но россияне также могли извлечь уроки из их опыта "неспособности разрушить систему". Он подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.

И хотя три действующих атомных станции, которые находятся под украинским контролем, не подверглись прямому нападению, оккупация Россией Запорожской АЭС привела к падению мощности атомных электростанций на 44%.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, поэтому украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияМинэнерго