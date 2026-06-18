Україна тримає позиції: в Пентагоні побачили поліпшення ситуації на фронті

Подальша підтримка України з боку європейських членів НАТО матиме вирішальне значення для продовження її боротьби проти Росії.

Про це заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він зауважив, що політика США, спрямована на перекладення відповідальності за підтримку України на Європу, виявилася успішною.

"Протягом минулого року європейські союзники взяли на себе провідну роль у підтримці оборони України, взявши на себе відповідальність за фінансову підтримку України, а також надаючи їй власну зброю", - сказав Колбі.

Заступник міністра зазначив, що "цей перехід підтримки до Європи не тільки був реалізований, але й пов'язаний зі стійкою, ефективною обороною України". Він також заявив, що в результаті "ситуація в Україні навіть поліпшилася".

"Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити своє становище в деяких місцях, продовжуючи закладати основу для міцного миру, побудованого на розумінні Росії того, що продовження цієї війни не тільки заслуговує на осуд, але й не окупиться для Москви", - наголосив Колбі.

Потреба у постійній підтримці

Водночас він зазначив, що оборона України "дійсно тримається, але для її збереження необхідна постійна й стабільна підтримка з боку союзників".

"Ми у США знову і знову чуємо, наскільки життєво важлива оборона України для Європи та для наших союзників… але наші союзники повинні підкріплювати слова діями", - зауважив заступник міністра оборони США.

Він додав, що це можливість для Європи зробити це і водночас допомогти створити та зміцнити умови для тривалого миру в Україні.