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Україна тримає позиції: в Пентагоні побачили поліпшення ситуації на фронті

19:52 18.06.2026 Чт
2 хв
Який саме успішний хід забезпечив ефективну оборону ЗСУ?
aimg Валерій Ульяненко
Україна тримає позиції: в Пентагоні побачили поліпшення ситуації на фронті Фото: український військовий (sof.mil.gov.ua)
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Подальша підтримка України з боку європейських членів НАТО матиме вирішальне значення для продовження її боротьби проти Росії.

Про це заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зауважив, що політика США, спрямована на перекладення відповідальності за підтримку України на Європу, виявилася успішною.

"Протягом минулого року європейські союзники взяли на себе провідну роль у підтримці оборони України, взявши на себе відповідальність за фінансову підтримку України, а також надаючи їй власну зброю", - сказав Колбі.

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Заступник міністра зазначив, що "цей перехід підтримки до Європи не тільки був реалізований, але й пов'язаний зі стійкою, ефективною обороною України". Він також заявив, що в результаті "ситуація в Україні навіть поліпшилася".

"Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити своє становище в деяких місцях, продовжуючи закладати основу для міцного миру, побудованого на розумінні Росії того, що продовження цієї війни не тільки заслуговує на осуд, але й не окупиться для Москви", - наголосив Колбі.

Потреба у постійній підтримці

Водночас він зазначив, що оборона України "дійсно тримається, але для її збереження необхідна постійна й стабільна підтримка з боку союзників".

"Ми у США знову і знову чуємо, наскільки життєво важлива оборона України для Європи та для наших союзників… але наші союзники повинні підкріплювати слова діями", - зауважив заступник міністра оборони США.

Він додав, що це можливість для Європи зробити це і водночас допомогти створити та зміцнити умови для тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін зайшов в глухий кут у війні з Україною. За його словами, цей конфлікт завдає Росії все більше шкоди.

Зазначимо, у Силах оборони повідомили, що кількість штурмів росіян на фронті суттєво впала в результаті ударів українських захисників по ворожій логістиці.

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