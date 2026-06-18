Украина держит позиции: в Пентагоне увидели улучшение ситуации на фронте

Дальнейшая поддержка Украины со стороны европейских членов НАТО будет иметь решающее значение для продолжения борьбы против России.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он отметил, что политика США, направленная на переложение ответственности за поддержку Украины на Европу, оказалась успешной.

"В течение прошлого года европейские союзники взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины, взяв на себя ответственность за финансовую поддержку Украины, а также предоставляя ей собственное оружие", - сказал Колби.

Заместитель министра отметил, что "этот переход поддержки к Европе не только был реализован, но и связан с устойчивой, эффективной обороной Украины". Он также заявил, что в результате "ситуация в Украине даже улучшилась".

"Украине удалось удержать линию фронта и даже улучшить своё положение в некоторых местах, продолжая закладывать основу для прочного мира, построенного на понимании Россией того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не окупится для Москвы", - подчеркнул Колби.

Потребность в постоянной поддержке

В то же время он отметил, что оборона Украины "действительно держится, но для её сохранения необходима постоянная и стабильная поддержка со стороны союзников".

"Мы в США снова и снова слышим, насколько жизненно важна оборона Украины для Европы и для наших союзников… но наши союзники должны подкреплять слова действиями", - отметил заместитель министра обороны США.

Он добавил, что это возможность для Европы сделать это и одновременно помочь создать и укрепить условия для прочного мира в Украине.