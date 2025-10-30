Україна тримає оборону: найзапекліші бої тривають під Покровськом і Костянтинівкою

"Розпочалася 1 345-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення", - зауважили в штабі.

За словами військових, вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Водночас, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 24 керовані авіабомби, здійснив 194 обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень - противник намагався просунутися поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.