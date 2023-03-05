Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий

Українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії", - наголосив Череватий.
Він також зазначив, що росіяни намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Але наші підрозділи "забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне".
Нагадаємо, раніше лейтенант Нацгвардії лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко заявляв, що Україна контролює ключову трасу Костянтинівка-Бахмут.
Також ми писали, що, за словами Череватого, Україна продовжує контролювати Бахмут і не виводить війська.
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