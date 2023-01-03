Україна тримає на контролі ядерну складову ЗС Росії, - ГУР

Українська військова розвідка постійно стежить за російською ядерною зброєю та її переміщенням, а всі місця зберігання також відомі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що ГУР знає кількість та розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня, а також відстежує всі переміщення всіх носіїв.

"Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить "дванадцяте головне управління" міністерства оборони Росії. Саме воно відповідає за підготовку та доставку ядерних зарядів до зброї", - розповів Скібіцький.

У військовій розвідці додали, що також мають досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил Росії, які проводились починаючи з 2014 року та раніше.

"Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Тому ГУР Міноборони України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії", - наголосив Скібіцький.

Відео: Вадим Скібіцький розповів про контроль ГУР МОУ за ядерною зброєю Росії