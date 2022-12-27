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Боррель про ядерну риторику Путіна: погрожує, коли впадає у відчай через провали

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Брюссель, Вівторок 27 грудня 2022 11:33
Боррель про ядерну риторику Путіна: погрожує, коли впадає у відчай через провали Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерної риторики за певних обставин. Коли він у відчаї та відчуває свої провали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю PAP.

"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право і впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожує використати все, що є в його арсеналі терору", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС і більшість міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж Росії.

"І я думаю, що ті, хто ухвалює рішення в Москві про можливе застосування ядерної зброї, почули це", - акцентував Боррель.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін продовжує використовувати свій ядерний шантаж.

Втім, як вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), ці слова диктатора не вказують на підготовку Росії до їх застосування і націлені лише на внутрішню аудиторію РФ.

При цьому в США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати ядерну зброю.

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