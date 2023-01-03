Украина держит на контроле ядерную составляющую ВС России, - ГУР

Украинская военная разведка постоянно следит за российским ядерным оружием и его перемещением, а все места хранения также известны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что ГУР знает количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня, а также отслеживает все перемещения всех носителей.

"Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит "двенадцатое главное управление" министерства обороны России. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", - рассказал Скибицкий.

В военной разведке добавили, что также имеют опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил России, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР Минобороны Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", - подчеркнул Скибицкий.

Видео: Вадим Скибицкий рассказал о контроле ГУР МОУ за ядерным оружием России