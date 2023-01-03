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Украина держит на контроле ядерную составляющую ВС России, - ГУР

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Вторник 03 января 2023 06:19
Украина держит на контроле ядерную составляющую ВС России, - ГУР Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинская военная разведка постоянно следит за российским ядерным оружием и его перемещением, а все места хранения также известны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что ГУР знает количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня, а также отслеживает все перемещения всех носителей.

"Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит "двенадцатое главное управление" министерства обороны России. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", - рассказал Скибицкий.

В военной разведке добавили, что также имеют опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил России, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР Минобороны Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", - подчеркнул Скибицкий.

Видео: Вадим Скибицкий рассказал о контроле ГУР МОУ за ядерным оружием России

Напомним, перед этим секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему ядерная риторика россиян затихла.

Ранее РБК-Украина писало о том, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда отчаивается.

Добавим также, ранее в украинской военной разведке рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году.

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Ядерное оружие Главное управление разведки
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