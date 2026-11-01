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Украина за три дня вывела из строя 10% нефтепереработки РФ, - OSINT-аналитики

16:20 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Украина за три дня вывела из строя 10% нефтепереработки РФ, - OSINT-аналитики Фото: пожар на одном из российских НПЗ (Getty Images)
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Украинские военные за последние три дня атаковали три российских НПЗ, которые вместе обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский Telegram-канал, занимающийся OSINT-аналитикой Dnipro Osint.

Так, под удары попали Кстовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятие "Башнефть-Новойл". Их суммарная годовая мощность составляет около 33 млн. тонн нефти.

По данным Dnipro Osint, атаки носят масштабный характер: во время одного удара из строя могут выходить сразу несколько технологических установок. Речь идет как об оборудовании для первичной переработки нефти, так и об установках вторичного цикла.

В канале отмечают, что так завершилось так называемое "энергетическое перемирие". В течение двух недель Украина воздерживалась от ударов по российским НПЗ по просьбе администрации президента США.

В то же время, как отмечают аналитики, Россия не прекращала атаки на Украину. Российские дроны "Герань" и ракеты продолжали наносить удары, в результате которых гибли люди, а украинцы оставались без электроэнергии, воды и тепла.

Последние удары Украины по НПЗ РФ

Напомним, в ночь на 30 октября дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области России. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

Входящий в группу "Роснефть" завод имеет мощность около 8,8 млн тонн нефти в год и производит, в частности, реактивное топливо для российской авиации.

В ночь на 31 октября беспилотники атаковали промышленную зону в Уфе, где расположен завод "Башнефть-Новойл". Его мощность первичной переработки нефти составляет около 7 млн. тонн в год.

На следующую ночь, 1 ноября, под удар попал Кстовский НПЗ в Нижегородской области. После атаки на предприятии возник масштабный пожар.

Завод является одним из крупнейших в России, а его проектная мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

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