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Україна трансформувала сучасну війну й щодня рухається до перемоги, - воєначальник НАТО

Субота 16 вересня 2023 16:42
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Україна трансформувала сучасну війну й щодня рухається до перемоги, - воєначальник НАТО Фото: Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна трансформувала сучасну війну й щодня рухається вперед до перемоги. Тим часом російські терористи продовжують втрачати позиції.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час відкриття щорічної конференції НАТО на рівні керівників оборони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

Як відзначив Бауер, Україна захищає не лише фізичну безпеку, але й свободу, демократію й суверенне право країн та народів визначати власну долю.

"Історичні книжки розкажуть, як Україна трансформувала сучасну війну. Вони (українці, - ред.) рухаються вперед кожного дня, і кожен їх успіх, - це ще один крок до перемоги", - заявив воєначальник Альянсу.

Він додав, що російські терористи продовжують втрачати все більше позицій на тимчасово окупованих територій, а сама Росія страждає від впливу санкцій й дипломатичної ізоляції.

За словами голови Військового комітету НАТО, російське військове керівництво досі розраховує на те, що їм вдасться "перечекати" колективну підтримку українського народу. Російська Федерація готувалась до війни протягом років й сьогодні вдається до заходів, які є важкими для економіки й населення, аби відновити свої військові спроможності. Водночас пропаганда продовжує намагатись сіяти незгоду та розділ між демократичними країнами.

"Президент Путін (диктатор Володимир Путін, - ред.) хотів, щоб НАТО було розділеним, і здійснив всі можливі спроби для цього. Але ми зараз стоїмо поряд, більш об’єднані, ніж будь-коли... З першого й до останнього дня російської війни проти України, і також протягом багатьох й багатьох років після цього, ми будемо підтримувати Україну у її правомірному виборі на користь свободи й демократії" , - підкреслив голова Військового комітету НАТО.

Вступ України до НАТО

Під час саміту у Вільнюсі Україна не отримала прямого запрошення до Північноатлантичного союзу. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, країна зможе отримати запрошення після того, як ""погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Втім, члени НАТО погодились, що Україна може вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями вступить Швеція.

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