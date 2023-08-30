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Україна не торгує територіями та суверенітетом. У МЗС відповіли на скандальну заяву Орбана

Середа 30 серпня 2023 15:16
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Україна не торгує територіями та суверенітетом. У МЗС відповіли на скандальну заяву Орбана Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ у відповідь на "пропозицію" прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо угоди з російським диктатором Володимиром Путіним та відмови Україні у вступі до НАТО заявило, що нащо держава не торгує своїм суверенітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

Скандальна заява Орбана

РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Угорщини вчергове відзначився цинічною заявою щодо України. Він заявив, що Заходу слід укласти угоду із Путіним щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО.

Орбан також заявив, що найкращим шансом для миру нібито є припинення військової підтримки України.

Реакція МЗС

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що в МЗС навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати", - написав спікер.

Водночас російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло.

Цинізм угорського прем'єра

Зазначимо, що Орбан неодноразово виступав із ганебними заявами щодо війни Росії проти України, які викликали обурення як у Києва, так і серед країн-союзників.

Наприклад, у травні Орбан заявляв про те, що Україна нібито не зможе виграти війну, та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

А у липні він повторив свої ганебні заяви про те, що Україна нібито вже давно втратила свій суверенітет та закликав до переговорів про закінчення загарбницької війни РФ проти України.

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