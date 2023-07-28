Почати все спочатку: Орбан знову виступив з цинічною заявою щодо переговорів України та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове відзначився цинічною заявою та закликав до переговорів про закінчення загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Magyar Hirlap .

"Завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому потрібно говорити про мир. Якщо голос миру буде недостатньо сильним, у суспільній свідомості залишатиметься, що війна є вирішенням. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів, і ми продовжуватимемо це робити", - сказав він.

Орбан повторив свої ганебні заяви про те, що Україна нібито вже давно втратила свій суверенітет і те, що у наших військових нібито закінчилися сили для ведення війни.

Прем'єр Угорщини вважає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Захід мав "локалізувати війну".

"Ангела Меркель локалізувала українсько-російський конфлікт (у 2014 році - ред.). Це треба було зробити зараз. Це те, що ми представляли. Зараз Захід цього не робить. Гроші присилає, зброю - воювати, звісно українці воюють. Захід буде боротися до останнього українського солдата", - додав він.

Орбан також зазначив, що війна впливає на світову економіку.

" Всю Європу відрізали від російського газу, і це поширюється, йде якась ізоляція, геттоїзація. Ми неправильно впоралися з цим явищем з першого моменту. Ви повинні повернутися до початку і почати все спочатку: ви повинні повернутися за стіл переговорів", - заявив він.

Скандальні заяви Орбана

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини неодноразово виступав із цинічними та ганебними заявами щодо війни Росії проти України, які викликали обурення як у Києва, так і серед країн-союзників.

Наприклад, у травні Орбан заявляв про те, що Україна нібито не зможе виграти війну, та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

Угорський політик також зазначав, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, оскільки "не має власної зброї та грошей".

До того ж, він виступає проти плану Єврокомісії надати Україні більше фінансової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.