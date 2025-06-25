Плотницький про відхід зі збірної України: "Не шкодую, це було правильне рішення"

Екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький висловився про завершення своєї кар'єри у складі національної команди. Також, він оцінив шанси команди на вихід на Олімпіаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Tribuna .

Плотницький прокоментував завершення виступів за збірну

Колишній лідер нашої збірної каже, що не шкодує про рішення завершити кар'єру в складі головної команди країни.

"Зовсім не шкодую. Рано чи пізно це ж сталось би. Зараз у мене все добре. І вже за цей короткий час після сезону я не раз переконався - це було правильне рішення для мене", - сказав Плотницький.

Олімпійські перспективи для збірної України

Попри завершення виступів у національній команді, Плотницький оптимістично оцінив потенціал збірної у майбутньому.

За його словами, Україні до снаги поборотись за путівку на Олімпійські ігри, якщо команда зможе втримати рівень упродовж кількох років і залишиться у Лізі націй.

"От коли потрапимо до півфіналу хоча б одного з трьох змагань, тоді, вважаю, можуть себе записати до найкращих. Поки ж ще трішки не дотягуємо - і пятисетові матчі це показали" - пояснює спортсмен.

Він також прогнозує, що наступного сезону команда діятиме на значно вищому рівні, а гравці отримають більше запрошень до провідних клубів Європи.

Що відомо про Плотницького

Олег Плотницький дебютував у збірній України у 2017 році, а вже наступного року отримав капітанську пов'язку. Відтоді відіграв за національну команду сім сезонів.

У березні 2025 року 27-річний волейболіст оголосив про завершення виступів за національну команду.

Раніше з’являлась інформація про можливе повернення волейболіста до збірної, проте згодом сам гравець її спростував.

Також він натякав на можливість зміни спортивного громадянства, однак конкретики поки немає.