Украина - в топе!: молодежка обыграла Италию и приблизилась к Евроволей-2026

Украина обыграла Италию

В пятницу, 12 июля, в итальянском городе Чистерна Ди Латина состоялся матч второго тура отбора на чемпионат Европы по волейболу.

Молодежная сборная Украины одержала важную победу над хозяевами турнира - командой Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21) и команда сделали серьезный шаг к выходу в финальную часть континентального первенства.

Как проходил матч

Первые два сета прошли под контролем украинской команды. Игроки Сергея Капелуся переигрывали соперников в большинстве компонентов.

В третьей партии Италии удалось сократить отставание, ведь украинцы потеряли блокирующего Николая Куца из-за травмы.

Однако замена в виде Артема Рязанова сработала, игрок успел войти в ритм игры и помог команде завершить поединок победой.

Самыми результативными игроками в составе Украины стали Максим Тонконог (20 очков), Эдуард Штерик (16), Александр Бойко и Руслан Черватюк (по 13).

Почему эта победа важна

После двух туров Украина лидирует в группе A квалификации на Евроволей-2026 с двумя победами: над Данией (3:2) и Италией (3:1).

Теперь "сине-желтые" имеют 5 очков и занимают первое место в группе.

Ближайший соперник - сборная Англии, которую украинцам нужно обыграть в последнем туре, чтобы обеспечить выход в финальную часть континентального первенства.

Турнирная таблица (группа A):

Украина - 2 победы, 5 очков (6:3 по партиям) Дания - 1 победа, 4 очка (5:3) Италия - 1 победа, 3 очка (4:3) Англия - 0 побед, 0 очков (0:6)

Следующий матч Украины

Третий тур для Украины состоится в воскресенье, 13 июля. Матч Англия - Украина начнется в 18:30 по киевскому времени. Даже победа в пяти сетах гарантирует украинцам участие в Евро-2026.