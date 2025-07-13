Украина - в топе!: молодежка обыграла Италию и приблизилась к Евроволей-2026
Молодежная сборная Украины по волейболу U22 одержала важную победу в квалификации чемпионата Европы-2026.
О результате встречи сообщает РБК-Украина.
Украина обыграла Италию
В пятницу, 12 июля, в итальянском городе Чистерна Ди Латина состоялся матч второго тура отбора на чемпионат Европы по волейболу.
Молодежная сборная Украины одержала важную победу над хозяевами турнира - командой Италии.
Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21) и команда сделали серьезный шаг к выходу в финальную часть континентального первенства.
Как проходил матч
Первые два сета прошли под контролем украинской команды. Игроки Сергея Капелуся переигрывали соперников в большинстве компонентов.
В третьей партии Италии удалось сократить отставание, ведь украинцы потеряли блокирующего Николая Куца из-за травмы.
Однако замена в виде Артема Рязанова сработала, игрок успел войти в ритм игры и помог команде завершить поединок победой.
Самыми результативными игроками в составе Украины стали Максим Тонконог (20 очков), Эдуард Штерик (16), Александр Бойко и Руслан Черватюк (по 13).
Почему эта победа важна
После двух туров Украина лидирует в группе A квалификации на Евроволей-2026 с двумя победами: над Данией (3:2) и Италией (3:1).
Теперь "сине-желтые" имеют 5 очков и занимают первое место в группе.
Ближайший соперник - сборная Англии, которую украинцам нужно обыграть в последнем туре, чтобы обеспечить выход в финальную часть континентального первенства.
Турнирная таблица (группа A):
- Украина - 2 победы, 5 очков (6:3 по партиям)
- Дания - 1 победа, 4 очка (5:3)
- Италия - 1 победа, 3 очка (4:3)
- Англия - 0 побед, 0 очков (0:6)
Следующий матч Украины
Третий тур для Украины состоится в воскресенье, 13 июля. Матч Англия - Украина начнется в 18:30 по киевскому времени. Даже победа в пяти сетах гарантирует украинцам участие в Евро-2026.
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