Україна тоне в диму. Тіньовий ринок знову зростає, а платником є бюджет

Четвер 28 серпня 2025 18:46
Україна тоне в диму. Тіньовий ринок знову зростає, а платником є бюджет Фото: тіньовий ринок сигарет в Україні зростає (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Український бюджет, ослаблений війною та кризою, страждає від зростання тіньового ринку сигарет. Після періоду спаду рівень незаконного продажу знову стрімко зростає, досягнувши 16,25 % у квітні 2025. Це означає, що кожна шоста сигарета, яка опинялася у руках українського курця, походила з незаконного джерела.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію na:Temat.

Джерела нелегальних сигарет

Такий стан справ є наслідком діяльності організованих злочинних груп, а втрати для держави - колосальні. За оцінками агенції Kantar у 2024 році бюджет України втратив понад 25 млрд грн. Україна загострює боротьбу зі злочинністю, посилюючи спеціально створене для цього Бюро Економічної Безпеки.

Згідно з доповіддю Kantar, більшість нелегальних сигарет (8% ринку) надходить із незаконного виробництва. Ще 5,8% - це продукти, які замість того, щоб йти на експорт або в митні зони, потрапляють на внутрішній ринок. Загальна кількість сигарет у "сірій зоні" перевищила 5,2 млрд штук.

Понад 52 % нелегального експорту пов’язано з компанією ТОВ "Nastionalnyi Vyrobnik" (раніше - Львівська Фабрика Тютюну), що належить Григорію Козловському, яка протягом багатьох років перебуває під звинуваченнями у цій сфері. Решта - близько 43% нелегального експорту - це марки компанії Marshall Finest Tobacco.

Механізм нелегального проникнення

Зловмисники застосовують так званий "псевдо-експорт" - декларують, що товар відправляється на Близький чи Далекий Схід або в безмитні зони, а фактично сигарети або взагалі не виїжджають з України, або незаконно повертаються, але вже без сплати акцизу.

Українські служби - Бюро Економічної Безпеки (БЕБ) та Державна прикордонна служба - регулярно перехоплюють такі перевезення в портах Одеси та Чорноморська. Затримані контейнери, які згідно з документами мають містити тютюн з Єгипту чи Швейцарії, насправді виявляються виготовленими неподалік Львова чи Тернополя.

Приклад із Тернополя: 1000 тонн тютюну без акцизу

Як конкретний приклад: заснована у 2024 році компанія з Тернополя, котра нібито мала виробляти тютюн для кальяну, придбала близько 1000 тонн тютюну, але не сплатила жодного акцизного збору - а це достатньо сировини для виготовлення 2 млрд сигарет. Це приблизно 40% усієї нелегальної тютюнової продукції, спожитої в Україні у 2024 році.

Цей приклад показує, наскільки легко злочинці обходять систему, а відсутність ефективного контролю над імпортом тютюну їм тільки сприяє.

Чи вдасться зупинити зростання сірої зони?

Останні місяці демонструють, що злочинці вкрай гнучкі й швидко адаптуються до умов. Лише рішуча й постійна боротьба з нелегальним ринком, підтримка на політичному рівні та ефективна співпраця служб можуть дати стійкий результат.

Майбутнє мільярдів гривень, які мали б надходити до бюджету, тепер залежить від нового уряду та його рішучості.

Нагадаємо, бізнес закликав G7 посилити боротьбу з нелегальною торгівлею цигарками в Україні.

