Украина тонет в дыму. Теневой рынок снова растет, а плательщиком является бюджет

Украинский бюджет, ослабленный войной и кризисом, страдает от роста теневого рынка сигарет. После периода спада уровень незаконной продажи снова стремительно растет, достигнув 16,25% в апреле 2025. Это означает, что каждая шестая сигарета, оказывавшаяся в руках украинского курильщика, происходит из незаконного источника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию na:Temat.

Источники нелегальных сигарет

Такое положение дел является следствием деятельности организованных преступных групп, а потери для государства - колоссальные. По оценкам агентства Kantar в 2024 году бюджет Украины потерял более 25 млрд грн. Украина активизирует борьбу с преступностью, усиливая специально созданное для этого Бюро Экономической Безопасности.

Согласно докладу Kantar, большинство нелегальных сигарет (8% рынка) поступает из незаконного производства. Еще 5,8% - это продукты, которые вместо того, чтобы идти на экспорт или в таможенные зоны, попадают на внутренний рынок. Общее количество сигарет в "серой зоне" превысило 5,2 млрд штук.

Более 52% нелегального экспорта связано с компанией ООО "Nastionalnyi Vyrobnik" (ранее - Львовская Фабрика Табака), принадлежащей Григорию Козловскому, которая на протяжении многих лет находится под обвинениями в этой сфере. Остальные - около 43% нелегального экспорта - это марки компании Marshall Finest Tobacco.

Механизм нелегального проникновения

Злоумышленники применяют так называемый "псевдо-экспорт" - декларируют, что товар отправляется на Ближний или Дальний Восток либо в беспошлинные зоны, а фактически сигареты либо вообще не выезжают из Украины, либо незаконно возвращаются, но уже без уплаты акциза.

Украинские службы - Бюро Экономической Безопасности (БЭБ) и Государственная пограничная служба - регулярно перехватывают такие перевозки в портах Одессы и Черноморска. Задержанные контейнеры, которые согласно документам должны содержать табак из Египта или Швейцарии, на самом деле оказываются изготовленными недалеко от Львова или Тернополя.

Пример из Тернополя: 1000 тонн табака без акциза

Как конкретный пример: основанная в 2024 году компания из Тернополя, которая якобы должна была производить табак для кальяна, приобрела около 1000 тонн табака, но не уплатила ни одного акцизного сбора - а это достаточно сырья для изготовления 2 млрд сигарет. Это примерно 40% всей нелегальной табачной продукции, потребленной в Украине в 2024 году.

Этот пример показывает, как легко преступники обходят систему, а отсутствие эффективного контроля над импортом табака им только способствует.

Удастся ли остановить рост серой зоны?

Последние месяцы демонстрируют, что злоумышленники очень гибки и быстро адаптируются к условиям. Лишь решительная и постоянная борьба с нелегальным рынком, поддержка на политическом уровне и эффективное сотрудничество служб могут дать устойчивый результат.

Будущее миллиардов гривен, которые должны поступать в бюджет, теперь зависит от нового правительства и его решимости.