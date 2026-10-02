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Україна зможе зробити 400 перехоплювачів реактивних "Шахедів" до кінця жовтня

11:26 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна поспішає створити швидкісний дрон-перехоплювач, здатний збивати російські реактивні літаки. Зараз випробовують п'ять таких розробок.

Як це повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

За його словами, до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 штук однієї з цих моделей. Ще чотири розробки поки залишаються на етапі випробувань.

Чого не вистачає для виробництва

Зеленський зазначив, що в змаганні з російськими дронами виникають перешкоди. Зокрема, перехоплювачам бракує двигунів.

Фото: Зеленський розповів про стан розробок перехоплювачів для реактивних "Шахедів" (інфографіка РБК-Україна)

"Двигуни - це ключ до успіху, ми справді імпортуємо багато двигунів. Є певна кількість двигунів нашого виробництва, але цього недостатньо", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні глава Кремля Володимир Путін наказав армії відмовитися від усіх правил війни.

Зеленський повідомив, що українські спецслужби дізналися про це з перехоплених розмов, а Росія в той час посилила атаки на Київ.

Також ми писали, що реактивні "Шахеди" пропонують збивати не лише перехоплювачами, а й ракетами.

Українська рада зброярів зазначила, що 55-60% збитих дронів - це робота авіації та зенітних ракет, проте ракет бракує.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніАтака дронів