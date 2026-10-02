Украина сможет сделать 400 перехватчиков реактивных "Шахедов" до конца октября

По его словам, до конца октября Украина сможет изготовить около 400 штук одной из этих моделей. Еще четыре разработки пока остаются на этапе испытаний.

Чего не хватает для производства

Зеленский отметил, что в соревновании с российскими дронами возникают препятствия. В частности, перехватчикам не хватает двигателей.

Фото: Зеленский рассказал о состоянии разработок перехватчиков для реактивных "Шахедов" (инфографика РБК-Украина)

"Двигатели - это ключ к успеху, мы действительно импортируем много двигателей. Есть определенное количество двигателей нашего производства, но этого недостаточно", - сказал он.

Напомним, в сентябре глава Кремля Владимир Путин приказал армии отказаться от всех правил войны.