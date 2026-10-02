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Украина сможет сделать 400 перехватчиков реактивных "Шахедов" до конца октября

11:26 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина спешит создать скоростной перехватчик, способный сбивать российские реактивные самолеты. Сейчас испытывают пять подобных разработок.

Как это сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, до конца октября Украина сможет изготовить около 400 штук одной из этих моделей. Еще четыре разработки пока остаются на этапе испытаний.

Чего не хватает для производства

Зеленский отметил, что в соревновании с российскими дронами возникают препятствия. В частности, перехватчикам не хватает двигателей.

Фото: Зеленский рассказал о состоянии разработок перехватчиков для реактивных "Шахедов" (инфографика РБК-Украина)

"Двигатели - это ключ к успеху, мы действительно импортируем много двигателей. Есть определенное количество двигателей нашего производства, но этого недостаточно", - сказал он.

Напомним, в сентябре глава Кремля Владимир Путин приказал армии отказаться от всех правил войны.

Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы узнали об этом из перехваченных разговоров, а Россия в то время ужесточила атаки на Киев.

Также мы писали, что реактивные "Шахеды" предлагают сбивать не только перехватчиками, но и ракетами.

Украинский совет оружейников отметил, что 55-60% сбитых дронов - это работа авиации и зенитных ракет, однако ракет не хватает.

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