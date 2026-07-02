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Україна терміново просить ракети для Patriot у 40 країн

19:26 02.07.2026 Чт
2 хв
Від швидкості партнерів напряму залежить захист українського неба
aimg Валерій Ульяненко
Фото: система ППО Patriot (Getty Images)

Україна звернулась до 40 країн-партнерів з проханням щодо невідкладного надання ракет для Patriot вже у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Зазначається, що ракети просять надати в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.

"Збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot", - зазначили в Міноборони.

В міністерстві наголосили, що для забезпечення країни антибалістикою, у квітні було вперше укладено рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Вони почнуть надходити протягом наступних років.

Крім того, вперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 млрд доларів за рахунок кредиту Євросоюзу. Цього року Київ також уперше почав отримувати ракети зі складів дружніх країн.

"Проте цього недостатньо - Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - підкреслили в Міноборони.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про критичну нестачу ракет для зенітних комплексів Patriot, NASAMS і IRIS-T. У деяких підрозділах запаси боєприпасів майже повністю вичерпані.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла політичної домовленості щодо закупівлі додаткових систем Patriot. Однак реалізація цієї домовленості затримується через необхідність врегулювання фінансових, юридичних і технічних питань.

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