Украина срочно просит ракеты для Patriot у 40 стран

Украина обратилась к 40 странам-партнерам с просьбой о неотложном предоставлении ракет для Patriot уже в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.
Отмечается, что ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.
"Сбивание баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет к системам Patriot", - отметили в Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что для обеспечения страны антибаллистикой в апреле был впервые заключен рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Они начнут поступать в течение следующих лет.
Кроме того, впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет к Patriot на 1 млрд долларов за счет кредита Евросоюза. В этом году Киев также впервые стал получать ракеты со складов дружественных стран.
"Однако этого недостаточно - Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о критической нехватке ракет для зенитных комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. В некоторых подразделениях запасы боеприпасов почти полностью исчерпаны.
Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла политической договоренности по закупке дополнительных систем Patriot. Однако реализация этой договоренности задерживается из-за необходимости урегулирования финансовых, юридических и технических вопросов.